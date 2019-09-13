Rakamlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “israf” iddiasını çökertiyor! O araçlar hastaya şifa yoksula aş taşıdı

HDP ve İP’in oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Sevgi ve hoşgörü maskesiyle seçim propagandası yürüten ancak en küçük bir eleştiride kin ve nefret saçan CHP’li İmamoğlu’nun Yenikapı’ya topladığı araçların ardından israf değil “hizmet” çıktı. “Makam saltanatı” denilerek Yenikapı’ya dizilen araçlar, 16 milyon İstanbullunun ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, çözüm çalışmalarından cenaze hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Kimsesizleri sıcak yuvaya taşıdı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘israf’ gerekçesiyle Yenikapı’ya park edilen hizmet araçları, 7/24 İstanbul’a hizmet ilkesiyle çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eli ayağı oldu. İmamoğlu’nun “Lüks araç” diye meydana dizdiği itfaiye araçlarının yardımıyla bir yılda 56 bin 125 adet itfai olaya müdahale edildi. Yenikapı meydanına park ettirilen düşük model hizmet araçlarını kullanan İBB Beyaz Karanfil Birimi; özel günlerde, bin 721 sağlık kuruluşuna giderek, 229 bin hastayla birebir ilgilendi. 260 bin 881 esnaf ziyareti yapan İBB çalışanları ise 61 bin 93 kişiye ulaştığı görüşmelerde, vatandaşın talep ve önerilerini yerinde dinledi. Kış vaktinde sokakta kalan evsiz vatandaşların imdadına da yetişen İBB personeli, 3 bin 776 kimsesizi sıcak yuvalara taşıdı.

Hastaların ayaklarına gitti

İstanbul halkının en önemli ihtiyaçlarından birisi olan cenaze defin işlemlerinde vatandaşın yanında yer alan İBB ekipleri, toplam 74 bin 789 kişinin cenazesini yaklaşık 200 bin cenaze yakını ile birlikte memleketlerine götürdü. Evde bakım araçlarını kullanan büyükşehir belediyesi sağlık ekipleri ise ihtiyaç sahiplerinin ayağına gitti. Bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlıları yalnız bırakmayan Bbüyükşehir ekipleri, 111 hizmet aracıyla 14 bin 502 kişiyi evinde muayene etti. Hatta İmamoğlu’nun şov amaçlı Yenikapı’ya topladığı zabıta araçları sayesinde İstanbul’daki dilencilere göz açtırılmadı. İstanbullunun güvenliği için gecesini gündüze katan zabıta ekipleri, 9 yılda 80 bine yakın dilenciyi yakaladı.

2 günde hizmet durdu

Terör örgütü PKK destekçisi HDP’liler birlikte halay çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde “Bin 717 tane makam aracını Yenikapı’da sergileyeceğim” iddiasında bulunmuştu. İmamoğlu, bu amaçla önceki gün İBB bünyesindeki araçları Yenikapı’da topladı. Aralarında servis minibüsü, mobil hizmet, cenaze, engelli ve yaşlı nakil araçlarının da bulunduğu yüzlerce araç meydana park edilmişti. İmamoğlu’nun yaptığı şovun cezasını çeken vatandaşlara çekmişti. Cenazesi olanlara araç tahsis edilemezken, engelli ve yaşlılara verilen hizmetler de aksamıştı.

İşçilerin ahı Ekrem’in başını yakacak!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediye şirketlerindeki görevlerine son verilen işçiler için kurulan araştırma komisyonun pazartesi günü çalışmaya başlayacağını söyledi. Göksu ve bazı AK Parti’li ilçe belediye başkanları, İBB Meclisi toplantısı sonrasında belediye binası önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Komisyon el attı

Kurulan araştırma komisyonu hakkında işçileri bilgilendiren Göksu, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz pazartesi günü iki konuda İBB Meclisi’nin araştırma komisyonu kurmasına karar verilmesini sağlamıştık. Bunlardan bir tanesi atılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu kurulmasıydı. İnşallah pazartesiden itibaren komisyon başkanlarımızla yapacağımız toplantıdan sonra komisyon üyelerimiz gruplar kurarak sizlerle görüşmeler yapacak. Özellikle sizin üzerinizden yürütülen ciddi bir kara propaganda, algı operasyonu var. Sanki sizin ekmeğinizle, alın terinizle oynamış olmak yetmiyormuş gibi üzerinize atılan ‘bankamatik memuru, trol’ gibi gerçekten insanın emekle mukayese edemeyeceği sözler var. Hem bunların ortaya çıkması açısından, hem de her birinizin hukukunun korunması açısından bu araştırma komisyonumuzun çalışmaları çok önemli. AK Parti Grubu ve belediye başkanları olarak işçilerin hem hukuki hem de insani haklarının korunması için elimizden gelen tüm gücü kullanacağız.”

İmamoğlu’na tavsiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de İBB önündeki işçileri ziyaret etti. İşçilere hitap eden Demir, “Fatih’te ben üç dönem başkanlık yaptım. Benden önce işe alınan ve farklı siyasi görüşte olan kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Ekrem İmamoğlu’na da tavsiyem bir anlık verdiği bu karardan hızla dönmesidir” dedi. Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz ve bir grup sendika üyesi de işçilere destek ziyaretinde bulundu.