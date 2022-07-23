Rakamlar gerçekleri ortaya koydu! Türkiye Esed'i solladı
Türkiye içinden birileri manipülasyon ve kışkırtıcılıkla iç çatışma sevdası yaşarken tarihi gerçekler Türkiye'nin ilgi ve etki alanının genişlediğini gösteriyor. Uzmanlardan alınan son bilgilere göre Türkiye'nin etki alanındaki Suriyeli sayısı Katil Esed'in etki alanındaki Suriyeli sayısını geçmiş görünüyor.
yeniakit Ankara
Türkiye içinden birileri manipülasyon ve kışkırtıcılıkla iç çatışma sevdası yaşarken tarihi gerçekler Türkiye'nin ilgi ve etki alanının genişlediğini gösteriyor. Uzmanlardan alınan son bilgilere göre Türkiye'nin etki alanındaki Suriyeli sayısı Esed'in etki alanındaki Suriyeli sayısını geçmiş görünüyor.
"İşte gerçekler"
Türkiye'nin güvencesi altında yaşayan Suriyeli sayısı
- Suriye'nin İdlip Bölgesi: 4 milyon
- Suriye içindeki güvenli bölgeler: 2 milyon
- Türkiye'deki net Suriyeli sayısı: 3.7 milyon
- Türkiye'nin sınır ötesi dahil kontrol ettiği nüfus: 9,7 milyon
- Esed kontrolündeki bölgelerdeki Suriyeli nüfusu: 9,3 milyon
- Suriye'nin toplam nüfusu: 19 milyon
Bu rakamlar Suriyelilerin yarıdan fazlasının Türkiye himayesinde yaşadığını ve Türkiye'nin Suriye'de Esed'den çok söz hakkı olduğunu gösteriyor.