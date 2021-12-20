"Rai Tayfunu" ülkeyi fena vurdu... Can kaybı 375'e yükseldi

Polis yetkilileri, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle 500 kişinin yaralandığını belirtti. Tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 375’e yükseldiğini aktaran yetkililer, kayıp 56 kişinin ise arandığını kaydetti.

Yetkililer, can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.

Afetten yaklaşık 780 bin kişi etkilenirken, bunlardan 400 bini de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına, "acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları" talimatını vermişti.

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor. Öte yandan "ülkeyi vuran en ölümcül tayfun" olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.