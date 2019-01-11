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Rahmi Üstün kimdir nerelidir?

Rahmi Üstün AK Parti Sürmene belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Rahmi Üstün’ün kim olduğu araştırılıyor.1991-2002 yılları arasında 10 yıl Sürmenespor Başkanlığı, 2002-2003 yıllarında Trabzonspor’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Rahmi Üstün, 1998-2007 yılları arasında siyasi bir partinin ilçe başkanlığını yaptı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Sürmene belediye başkanı oldu. İşte Rahmi Üstün biyografisi…

11 Ocak 2019 Cuma 15:20
Rahmi Üstün kimdir nerelidir?

Rahmi Üstün AK Parti Sürmene belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Rahmi Üstün’ün kim olduğu araştırılıyor.  1991-2002 yılları arasında 10 yıl Sürmenespor Başkanlığı, 2002-2003 yıllarında Trabzonspor’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Rahmi Üstün, 1998-2007 yılları arasında siyasi bir partinin ilçe başkanlığını yaptı. İşte Rahmi Üstün biyografisi…

Rahmi üstün kimdir?

01 Mart 1956 tarihinde Sürmene’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sürmene’de, yükseköğrenimini ise Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nde tamamladı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketi olan Üstün Hafriyat Kolektif Şirketi’nde yöneticilik yapmaya başladı. İş yaşamına 1986 yılında kurdukları Sürçaysan Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile devam eden Rahmi Üstün, Üstün Petrol ve Çamlıca Enerji A.Ş.’de de yöneticilik yapmaktadır. 1997 yılında Çay Sanayicileri ile birlikte kurmuş oldukları Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği (ÇAYSİAD) Başkanlığı’na halen devam etmektedir. 2013 yılında kurulan Sürmene Sanayici İş Adamları Derneği başkanlığını yürütmektedir. DOKASİFED’de başkan yardımcılığı yapmaktadır.

1991-1996 yılları arasında Rize’de faaliyet gösteren Çay Sanayicileri Derneği’nde yönetim kurulunda görev aldı. 2006-2012 yılları arasında Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, 2007-2009 yılları arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda meclis üyeliği, 2008 yılında Rize’de kurulan Ulusal Çay Konseyi’nde iki dönem başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 yılları arasında 10 yıl Sürmenespor Başkanlığı, 2002-2003 yıllarında Trabzonspor’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1992-1998 yılları arasında siyasi bir partide İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-2001 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği, 1998-2007 yılları arasında da siyasi bir partinin ilçe başkanlığını yaptı. Üstün, evli ve beş çocuk babasıdır.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:20
  1. Trabzon
  2. Rize
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  5. Rahmi üstün ak parti sürmene belediye başkan adayı

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