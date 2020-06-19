Rahmi Turan ‘b..k yiyen’ ‘bilim adamına!’ cilayı çekti: Keşke sayıları çok olsaymış

Skandal açıklamalarıyla gündemi meşgul eden ateist "jeolog" Celal Şengör, Kemalistler tarafından el üstünde tutulmaya devam ediliyor. Özellikle, "Merak ettim, kendi dışkımı yedim" diyerek geniş kesimlerin tepkisini çeken Şengör, Osmanlı padişahlarına yönelik akılalmaz çıkışlarıyla da tanınıyor. Kemalist gazeteciler de, Şengör'ü cilalamaya doyamıyor!..

Son olarak Sözcü yazarı Rahmi Turan, Şengör'ü öve öve bitiremedi. Turan, kendisine mektup yollayan Şengör'ün ifadelerine köşe yazısında yer verirken, "Prof. Dr. Celâl Şengör gibi bilim adamlarımızın sayısı çok olsaydı, sanırım Türkiye yıllardır içinde bulunduğu türbülansı kolayca atlatırdı." diye yazdı.

Turan, "Ne çare ki üniversitelerimizin çoğu, adı profesör olan, fakat bilim adamlığı ile uzaktan yakından ilgileri olmayan kişilerin elinde… Bunların yetiştirdikleri ve yetiştireceği öğrenciler en fazla onlar kadar olabilir. Bu da ülkede eğitimin çöküşü demektir. Prof. Dr. Celâl Şengör'ün en büyük özelliklerinden biri açık sözlü bir bilim adamı olmasıdır. Tüm şimşekleri üzerine çekse de, doğru bildiğini söylemekten çekinmez." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere sarkıntılık eden adamı övdü!

Turan, Şengör'ün üniversitede öğrenci yetiştirme "başarısını" överken, akıllara sözde Prof'un okuldaki kızlara sarkıntılık ettiği gerçeği geldi. Celal Şengör, kütüphanede çalıştığı esnada gördüğü bir kızdan bahsederken, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" ifadelerini kullanmıştı.