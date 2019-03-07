‘Rahmet ve bereket mevsimi’ üç aylar başlıyor

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, yarın başlıyor.

Müslümanlara oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda ‘Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral da, üç aylarda Allah’ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca Recep, Şaban ve Ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, “Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette ‘Recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır’ buyuruyor” diye konuştu.