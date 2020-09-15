Rahim ağzı kanseri nedir? Yapılan bilimsel çalışmalara göre dünyada rahim ağzı kanseri kadınlarda en çok görülen 4. kanser türüdür. Ülkemizde ise en çok görülen dokuzuncu kanser türüdür. Tüm kanser türleri gibi erken teşhis rahim ağzı kanserinde de çok önemlidir. Peki, rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri genellikle hastalık ileri boyutlara geldiğinde belirtilerini gösteriyor. HPV tipleri 16 ve 18 ile başlayan enfeksiyon kanser öncesinde lezyonlara yol açabilir. Bu lezyonlar tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine yol açar. Rahim ağzı kanseri uzun yıllar yavaş yavaş ilerler ve belirtileri kanser ilerledikçe ortaya çıkar.

Pek çok kişi rahim ağzı kanserinin belirtilerinin neler olduğunu araştırıyor. Rahim ağzı kanseri belirtileri şunlar:

Menopaz sonrasında yaşanan kanama, lekelenme

Adet dönemleri arasında hafif kanamalar

İlişki sonrası kanama

Yorgunluk

Kilo kaybı

İştahsızlık

Kötü kokulu vajinal akıntı

Bacaklarda şişkinlik

İdrar yaparken ağrı

Sırt, bacak, cinsel organda ağrı.

Rahim ağzı kanseri tedavisi var mı?

Rahim ağzı kanseri tedavi edilebilir mi? | Rahim ağzı kanserinde erken teşhis son derece önemlidir. Bu hastalığın yüzde yüz tedavi edilmesi için erken teşhis çok önemli. Rahim ağzı kanseri radyoterapi, kemoterapi, ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavi ediliyor.

Rahim ağzı kanseri erken teşhis neden önemli?

Rahim ağzı kanserinde erken teşhis hastalığın tedavisi ve ölüm riskini ortadan kaldırılması için son derece önemli.

Rahim ağzı kanserine yakalanmamak için ne yapmak gerekli?

Hanımlar rahim ağzı kanserine yakalanmamak için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü 9-14 yaş grubu çocukların rahim ağzı kanserine karşı aşı yaptırmasını tavsiye ediyor. 30 yaşından itibaren düzenli rahim ağzı kanseri taramasının yapılması gerektiği ise sık sık vurgulanıyor. Ayrıca kanserden korunmak için sağlıklı beslenmenin önemi de vurgulanıyor.

Sağlık ocağında rahim ağzı kanseri testi yapılıyor mu? | Ücretsiz rahim ağzı kanseri testi nerede yapılır?

Pek çok kişi rahim ağzı kanseri tarama testinin nerede nasıl yaptırılacağını araştırıyor. Sağlık ocaklarında rahim ağzı kanseri tarama testleri ücretsiz olarak yapılıyor. Kadınlardan alınan parça inceleniyor ve sonuç HPV tarama internet sitesinden şifreyle öğrenilebiliyor. Sağlık ocağında rahim ağzı kanseri tarama testi yaptırmak için aile hekiminize başvurmanız gerekiyor.

Rahim ağzı kanseri test sonucu öğrenme

Rahim ağzı kanseri tarama testi sonucunu aile hekiminizden ya da internetten öğrenebilirsiniz. Örnek verdikten sonra size bir barkod kodu verilecek. Bu kod ile belirtilen internet sitesine giriş yaptığınızda testin sonucunu öğrenebilirsiniz. Acil müdahale gerektiren bir sonuç çıktıysa aile hekiminiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.

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Rahim ağzı kanseri sonucu nasıl değerlendirilir?

HPV Pozitif 16-18 Sitoloji Anormal ne demek? | Rahim ağzı kanseri tarama testi yaptıranlar sonuçların ne anlama geldiğini merak ediyor. Sonuç kısmında negatif yazıyorsa;

5 yılda bir taramayı tekrarlamanız tavsiye edilir. Diğer sonuçlarda ise aile hekiminize başvurmanız tavsiye edilir. HPV sonucunu nasıl değerlendirmeleri gerektiğini merak eden pek çok hanım var. İşte, HPV sonuçlarının anlamları:

HPV(- Negatif)

5 yılda bir taramanızı yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Herhangi bir şikayetiniz olması durumunda (akıntı, anormal kapama vs) ve test sonucunuzun durumuna göre uzman hekiminizin önerilerini dikkate alarak tedavi ve kontrollerinizi yaptırınız. Herhangi bir şikayetiniz olması durumunda (akıntı, anormal kanama gibi) uzman bir hekime başvurunuz.

HPV(+ Pozitif) → (16-18) → Sitoloji Anormal

Teşhis merkezine müracaat ediniz. Test sonucunuzun durumuna göre uzman hekiminizin önerilerini dikkate alarak tedavi ve kontrollerinizi yaptırınız.5 yılda bir taramanızı yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

HPV(+ Pozitif) → (16-18) → Sitoloji Normal

Teşhis merkezine müracaat ediniz. Test sonucunuzun durumuna göre uzman hekiminizin önerilerini dikkate alarak tedavi ve kontrollerinizi yaptırınız.5 yılda bir taramanızı yaptırmayı ihmal etmeyiniz

HPV(+ Pozitif) → Diğer Tip → Sitoloji Normal

1 yıl sonra testinizi tekrar ettirmeyi ihmal etmeyiniz. Test sonucunuzun durumuna göre uzman hekiminizin önerilerini dikkate alarak tedavi ve kontrollerinizi yaptırınız.5 yılda bir taramanızı yaptırmayı ihmal etmeyiniz

HPV(+ Pozitif) → Diğer Tip → Sitoloji Anormal

Teşhis merkezine müracaat ediniz. Test sonucunuzun durumuna göre uzman hekiminizin önerilerini dikkate alarak tedavi ve kontrollerinizi yaptırınız.5 yılda bir taramanızı yaptırmayı ihmal etmeyiniz

HPV Yetersiz

3 ay sonra testinizi tekrar ettiriniz.