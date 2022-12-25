Rahatlatıcı yasemin çayının sağlığa 10 faydası! Yasemin çayı Saraçoğlu tarifi nasıl yapılır, ne ise yarar?

Çay bilimine aşina olmayanlar için dört temel çay türü (çay ağacından gelir) vardır ve bunlar beyaz, yeşil, oolong ve siyah çaydır. Çay ağacından gelmeyenler ise rooibos, bitki ve meyve çaylarıdır. Diğer her şey, yasemin çayı da dahil olmak üzere bazı çayların bir türüdür.

Yasemin çayı temelde içinde yasemin aroması olan eski güzel bir yeşil çaydır. Sonuç, yeşil çayın faydaları ile aromatik bir deneyim ve narin bir çiçek aromasıdır. Yasemin çayı yapmak için yeşil çay yaprakları yaseminin taze çiçeklerine eklenir. Çay kendine özgü kokusunu alana kadar çiçekler birkaç kez değiştirilir. Daha sonra çiçekleri alınır ve yeşil çayın mis kokulu yaprakları kurutulur ve hazırlanır.

YASEMİN ÇAYININ FAYDALARI

Yasemin çayının büyüsünün çoğu yeşil çay tabanında bulunur. Ve en popüler içeceklerden biri olan yeşil çay, sağlık yararları için geniş çapta incelenmiştir. Dolayısıyla bu birleşimi bir bardakta içmenin sağlığınız için iyi olması şaşırtıcı değildir.

İşte yasemin çayının en büyük faydaları.

İltihapla Savaşır

Kateşin adı verilen polifenoller yasemin çayının antioksidan kahramanıdır. Antioksidanlar, hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olur ve hastalıkların ilerlemesini önleyebilir veya yavaşlatabilir.

2017'de yapılan bir insan hücre çalışması kateşinlerin insanlar üzerinde iltihap önleyici etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Ayrıca Epigallocatechin gallate (EGCG) olarak adlandırılan güçlü bir kateşinin kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili bir iltihap önleyici etkiye sahip olduğu görüldü.

Kalp Sağlığını İyileştirir

Yasemin çayında bulunan polifenoller de daha sağlıklı bir kalple ilişkilendirilmiştir. 2019 yılında yapılan bir çalışmada 30 kadın katılımcı yasemin çayı ve yüksek yoğunluklu egzersiz ile 10 hafta geçirdi. Araştırmacılar, trigliseritlerin ve LDL kolesterolün (kötü kolesterol) tüm katılımcılarda iyileştiğini buldu. LDL kolesterol yüksekliği, atardamarlarınızı tıkayabilen ve kalp krizlerine ve felçlere yol açabilen bir sağlık sorunudur. 2016'da yapılan bir araştırma ayrıca, her gün 1 ila 3 fincan yeşil çay içen kişilerin kalp krizi riskinin yüzde 19, felç riskinin ise yüzde 36 daha düşük olduğunu bulmuştur.

Ağız Sağlığına İyi Gelir

Yasemin çayı sağlıklı gülümsemenize de yardımcı olabilir. Araştırmalar, yasemin çayındaki iltihap önleyici bileşiklerin, çürüğe neden olan bakterilerin oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu ve antimikrobiyal etkisinin ağız kokusunu önleyebileceğini gösteriyor. 60 çocuk üzerinde 2021 yılında yapılan bir araştırma, yasemin çayı içeren gargaranın plakla savaşmaya yardımcı olduğunu da buldu.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Yasemin çayında bulunan ECGC maddesi size kusursuz bir cilt de verebilir. 2016 yılında yapılan bir inceleme, EGCG'nin akne ve yağlı cildi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu. Bir 2021 incelemesi ayrıca, yasemin çayı özü veya yeşil çay özünün topikal kullanımının akne tedavisinde ağızdan almaktan daha etkili olduğunu buldu.

Hayvan çalışmalarını inceleyen 2019 tarihli bir analiz, yasemin çayında bulunan antioksidanların güneş hasarını azaltabileceğine ve kırışıklıklarla savaşmaya yardımcı olan kolajen yıkımını önlemeye yardımcı olabileceğine işaret ediyor.

Beyin Fonksiyonunu Geliştirir

2017 yılında yapılan bir inceleme, yasemin çayının hafızayı, dikkati ve genel beyin fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ancak araştırmacılar, hem kafein hem de L-theanine'in beyne yardımcı olduğu bilindiği için bu faydaların hangi maddeden gerektiğini tam olarak belirleyemediler. Diğer araştırmalar da yasemin çayındaki L-theanine ve kafeinin beyin gücünü artırabileceğini ortaya koydu.

Parkinson ve Alzheimer Hastalığı Riskini Azaltabilir

Parkinson hastalığının önlenmesine ilişkin araştırmalar, yasemin çayındaki iltihap önleyici bileşik EGCG'nin hafızayı iyileştirebileceğini ve öğrenme yeteneğini artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca günde 2 fincan veya daha fazla yasemin çayı içmenin Parkinson hastalığı riskini azalttığına dair kanıtlar vardır.

2016'da yapılan bir analizde günlük olarak yasemin çayı içmenin yaşlı insanlarda bilişsel gerilemeyi önleyebileceği görüldü. Yeşil çayın bilişsel yetenekleri ve Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif bozuklukları azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar olsa da, henüz gerçekten işe yaradığını kanıtlayacak yeterli çalışma yoktur.

Yaraları İyileştirmeye Yardımcı Olabilir

Yasemin çayı can sıkıcı bakterilerle savaşmaya da yardımcı olabilir. 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre EGCG, aşırı bakteri üremesini baskılayarak yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Tip 2 Diyabetin Önlenmesine Yardımcı Olabilir

Her gün yeşil çay içmek, diyabetli kişilerde daha düşük tip 2 diyabet ve ölüm riski ile ilişkilendirilmiştir. Yasemin çayı ayrıca vücudunuzun insülini daha iyi kullanmasına ve kan şekeri düzeylerini düşürmesine yardımcı olabilir.

Çeşitli Kanserlere Karşı Yardımcı Olabilir

Çalışmalar, yasemin çayındaki EKG ve EGCG gibi polifenollerin kanserle savaşmaya ve tümör büyümesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

2020 yılında yapılan bir inceleme, yasemin çayının kanser önleyici etkilerinin özellikle akciğer kanseri, meme kanseri, yemek borusu kanseri, mide kanseri, karaciğer kanseri ve prostat kanserine karşı etkili olabileceğini bulmuştur. Ancak, bu araştırmaların çoğu test tüpleri ve hayvan çalışmaları aracılığıyla yürütülüyor, bu nedenle daha fazla insan çalışmasına ihtiyacımız var.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur ve Metabolizmayı Geliştirir

Bir 'nerji artışına ihtiyacınız varsa, yasemin çayının kafein içeriği size yardımcı olabilir. Yasemin çayı ayrıca metabolizma üzerindeki etkileri sayesinde kilo vermenize de yardımcı olabilir. Toplam 499 katılımcıyla yapılan 15 çalışmanın analizi , yasemin çayındaki kateşinlerin yağ metabolizmasını artırarak yağ yakımını hızlandırdığını göstermiştir.

Yasemin Çayının Yan Etkileri Nelerdir? Yasemin çayı içerisinde kafein barındıran bir çaydır. Bu sebeple fazla tüketimi uyku bozukluklarına sebep olabilir. Bu çayın fazla tüketiminden kaçınmak gerekir.

Yeşil çaylı yasemin çayı faydaları

Yaseminli yeşil çay hem sindirime yardımcı olacaktır hem de günü daha zinde geçirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca bu çay içerdiği yasemin sayesinde , vücutta rahatlamaya da neden olur. Özellikle kapalı havalarda veya sıkıldığımız dönemlerde içilen yaseminli çay psikolojik bir rahatlama sağlar.

Kurutulmuş bir avuç yasemin çiçeğini bir bardak kaynar suya ekleyin demlendikten sonra süzüp içine limon sıkıp tüketin. Kadınlarda: Kısa sürede sancısız sökmeye yardımcı olur

Yasemin çayı Nasıl kurutulur?

Yasemin çayı tarifi

Yasemin çayı, yasemin çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde edilir. Yasemin çayını hazırlamak için, 1 demlik kaynamış suya bu karışımdan 1 yemek kaşığı koyarak 5 – 10 dakika demlenmesini beklemek yeterli olacaktır. Bu süreden daha fazla bekletmek çayın acı bir tat almasına neden olur.

YASEMİN ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Yasemin çayı içerisinde kafein barındırdığı için akşam ve uyku saatlerinde tüketilmesi önerilmiyor. Günde bir bardağı geçmeyecek şekilde ve öğlen, öğleden sonra saatlerinde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilen tüketim zamanlarıdır. Yasemin çayı gece içildiğinde uyku problemleri yaratabiliyor.

Yatmadan önce içilen yasemin çayı uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca önerilen günlük tüketim miktarından fazla içildiği zaman vücuda çok fazla kafein yüklenmiş olur. Böylece stres hormonları da eş zamanlı olarak artabilir. Ayrıca yasemin çayını hamile ve emziren kadınların kullanması önerilmemektedir. Eğer kronik rahatsızlıklarınız, önemli hastalıklarınız varsa ya da ilaç kullanıyorsanız yasemin çayını tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmalı ve doktor tavsiyesiyle kullanmalısınız.

Yasemin çayı uyku getirir mi?

Dinlendirici ve sakinleştirici özellikleri bulunan yasemin çayı uyku yapar.