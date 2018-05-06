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Raftingciler Munzur Çayı'nda yılın ilk küreğini çekti

Baharın gelmesi ile birlikte Munzur Vadisi de canlanmaya başladı. Türkiye'nin en uzun rafting parkuruna sahip Munzur Çayı'nda ilk kürekler çekildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:46
Raftingciler Munzur Çayı'nda yılın ilk küreğini çekti

Tunceli merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Munzur Vadisi, baharın gelmesiyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. 

Havaların ısınması ile birlikte botlar, Munzur Çayı indirildi ve ilk kürekler çekildi. Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü, rafting sezonunu açtı. 

Tunceli'de yılın ilk raftingine katılan adrenalin tutkunları, heyecan dolu anlar yaşadı. Raftingcileri, Tunceli'ye çeken sadece parkur uzunluğu değil, Munzur Vadisi doğası ile de bir başka. 

Yine Munzur Çayı'nı oluşturan ve efsanelere konu olan Munzur Gözeleri'ni görmek için de her yıl binlerce insan Tunceli'yi ziyaret ediyor.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de Munzur Çayı'nda 10 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

Sonel, "Tunceli'de 23-27 Mayıs arasında ilk defa Munzur Çayı'nın muhteşem güzelliğinde Türkiye Rafting Şampiyonası yapacağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:46
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