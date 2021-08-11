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Ekonomi Rafadan Tayfa, kişisel verileri korumayı öğretecek
Ekonomi

Rafadan Tayfa, kişisel verileri korumayı öğretecek

Rafadan Tayfa çizgi film karakterlerinin yer aldığı “Veri Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikli gösteri etkinliği için geri sayım başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 13:24:00 -
Rafadan Tayfa, kişisel verileri korumayı öğretecek

11 Ağustos Çarşamba günü Sur Yapı Marka AVM’de gerçekleşecek etkinlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenen “Veri Tayfa” gösterisiyle çocuklara kişisel verinin tanımı, önemi ve güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarılacak. Etkinlik kapsamında, dijital ortamlarda gelişigüzel paylaşılan, kişisel verilerden doğabilecek risklerin farkında olamayan ve çeşitli kötü niyetli girişimlerin hedefi haline gelen çocuklarla ilgili ebeveynlere düşen sorumluluklara da yer verilecek. 19:00 ve 21:00 saatlerinde, ayrı iki seans olarak sahnelenecek ücretsiz müzikli gösteri, tüm Sur Yapı Marka AVM ziyaretçilerinin katılımına açık olacak.

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