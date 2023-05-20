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Dünya Radyoaktif dumanlar yükseldi! Batı Avrupa'ya doğru ilerliyor
Dünya

Radyoaktif dumanlar yükseldi! Batı Avrupa'ya doğru ilerliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-20 00:39:00 -
Radyoaktif dumanlar yükseldi! Batı Avrupa'ya doğru ilerliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın Ukrayna’da seyreltilmiş uranyumlu mühimmat deposunu vurması sonucu ortaya çıkan radyoaktif dumanların yükselerek Batı Avrupa’ya doğru ilerlediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev yaptığı açıklamada, Ukrayna’da Batı tarafından tedarik edilen seyreltilmiş uranyum mühimmatı deposunun vurulması sonucu radyoaktif bir bulutun Batı Avrupa’ya doğru ilerlediğini ifade etti.

Vurulan mühimmat deposunun Polonya sınırına yakın olduğunu belirten Patruşev, Polonya’da radyasyon artışının kaydedildiğini aktardı.

Patruşev ayrıca, ABD’nin Ukrayna topraklarında kullanmak üzere kimyasal ve biyolojik silahlar geliştirdiğini ve bu silahları çoktan kullanmaya başladığını sözlerine ekledi.

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