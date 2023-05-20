Radyoaktif dumanlar yükseldi! Batı Avrupa'ya doğru ilerliyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev yaptığı açıklamada, Ukrayna’da Batı tarafından tedarik edilen seyreltilmiş uranyum mühimmatı deposunun vurulması sonucu radyoaktif bir bulutun Batı Avrupa’ya doğru ilerlediğini ifade etti.

Vurulan mühimmat deposunun Polonya sınırına yakın olduğunu belirten Patruşev, Polonya’da radyasyon artışının kaydedildiğini aktardı.

Patruşev ayrıca, ABD’nin Ukrayna topraklarında kullanmak üzere kimyasal ve biyolojik silahlar geliştirdiğini ve bu silahları çoktan kullanmaya başladığını sözlerine ekledi.