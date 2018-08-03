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Radyo teleskobuyla manyetik kütle keşfedildi!

Gökbilimciler ilk kez Güneş Sistemi dışındaki bir gezegensel gök cismini radyo teleskobu aracılığıyla keşfederek, elektromanyetik alanını ölçmeyi başardı.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:32
Radyo teleskobuyla manyetik kütle keşfedildi!

ABD'nin Ulusal Bilim Vakfına ait New Meksiko eyaletinde konuşlu olan Karl G. Jansky Çok Büyük Radyo Teleskop Dizisi'ni (VLA) kullanan bilim adamları, Dünya'ya 20 ışık yılı mesafede, Güneş Sistemi'nin hemen dışında, olağan dışı büyüklükteki bir manyetik kütlenin varlığını keşfetti.

Gök cisminin elektromanyetik tayfta yaydığı radyo dalgalarını analiz eden gökbilimciler, gezegen ile yıldız arasında bir melez form olan gök cisminin bir "kahverengi cüce" olduğunu belirledi.

"SIMP J01365663+0933473" adı verilen gök cisminin Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in 12,7 katı hacminde olduğu ve ondan 200 kat güçlü bir manyetik alana sahip bulunduğu kaydedildi.

İlk kez 2016 yılında keşfedilen gök cisminin, Güneş Sistemi dışında elektromanyetik dalga boyunda keşfedilen ve elektromanyetik alanı ölçülebilen ilk öte gezegen olduğu vurgulandı.

Öte gezegenler bugüne dek daha çok optik ve ışık dalga boyunda ölçüm yapan tayfölçer enstrümanlarla keşfediliyordu.

"Kahverengi cüce" olarak tanımlandı

Aslında oluşum halindeki bir yıldızken hidrojen füzyonunun ortaya çıkmasına olacak verecek hacme ulaşamadığı için başarısız olan ve görünümü itibarıyla küçük, solgun bir yıldızı andıran gezegensel yapılar "kahverengi cüce" olarak tanımlanıyor.

Söz konusu başarısız yıldızlar, "gaz devleri" denilen gezegenlerden kat be kat büyük olduğu için ve başka bir yıldızın yörüngesinde dolaşmadığı için "gezegen" tanımına girmiyor.

Keşfe dair detaylar "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:32
  1. Güneş Sistemi
  2. Karl G. Jansky Çok Büyük Radyo Teleskop Dizisi
  3. gökbilimciler

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