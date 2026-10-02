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Aktüel Radyo Esenler’de yeni sezon bombası! Türkiye’nin ilk belediye radyosu mikrofonları açıyor
Aktüel

Radyo Esenler’de yeni sezon bombası! Türkiye’nin ilk belediye radyosu mikrofonları açıyor

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Radyo Esenler’de yeni sezon bombası! Türkiye’nin ilk belediye radyosu mikrofonları açıyor

Eksiksiz yayın hayatıyla dikkat çeken ve Türkiye’nin ilk belediye radyosu olma özelliğini taşıyan Radyo Esenler, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında 5 Ekim’de kapılarını yeni döneme açarken, birbirinden iddialı programcılar ve zengin içeriklerle dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Esenler Belediyesi bünyesinde yayın hayatını sürdüren Radyo Esenler, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında 2026-2027 yayın dönemine başlıyor. Spor, kültür-sanat, müzik, eğitim, sağlık, bilim ve insan hikâyelerini dinleyicilerle buluşturan Radyo Esenler, yeni sezonda da dopdolu bir yayın akışı sunacak.

 Esenler Belediyesi bünyesinde yayın hayatını sürdüren Radyo Esenler, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında 2026-2027 yayın dönemine başlıyor. Spor, kültür-sanat, müzik, eğitim, sağlık, bilim ve insan hikâyelerini dinleyicilerle buluşturan Radyo Esenler, yeni sezonda da dopdolu bir yayın akışı sunacak.

Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yayın hayatını sürdüren Radyo Esenler, 5 Ekim’de yeni yayın dönemine başlıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nden dinleyicilerine ulaşan ve bu yıl 11. yayın yılını kutlayan Radyo Esenler, Türkiye’nin ilk belediye radyosu olma özelliğini sürdürüyor. Radyo Esenler, 2026-2027 yayın döneminde farklı ilgi alanlarına hitap eden zengin program içeriğiyle dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Alanında öne çıkan isimlerin hazırlayıp sunduğu programlarda; gündemden kültür-sanata, müzikten eğitime, sağlıktan insan hikâyelerine kadar pek çok farklı konu ele alınacak. Yeni yayın dönemindeki tüm programlar, radyoesenler.com adresi üzerinden dinleyicilere ulaşacak.

 

GENİŞ YAYIN YELPAZESİ

Radyo Esenler’in yeni sezon programları arasında Cüneyt Özdemir ile Haftanın Nabzı, Ömer Çelik ile Bahçevan, Musa Ada ile Karadeniz Rüzgarı, Demirhan Kadıoğlu ile Çizgilerin Ardındaki İnsan, Neslihan Önder ile İnsan Hikayeleri, Helin Güven ile Akıl İşi, Ali Demirtaş ile Bu Ne Demek?, Özlem Sitoci ile Hasbihal, Ömer Faruk Marangoz ile Maziden Esintiler, Adem Pervan ile Akademi Kürsüsü, Ebubekir Hakan ile Bir Durak Sonra ve Yakup Güvenilir ile Basın Tribünü yer alıyor.

MİKROFONUMUZ AÇIK, ENERJİMİZ YÜKSEK

Radyo Esenler Genel Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Marangoz, yayın anlayışlarını dinleyicilerin beklentileri ve değişen medya alışkanlıkları doğrultusunda geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bizim için radyo yalnızca müzik dinlenen bir mecra değil; şehrin sesini, gündemini, kültürünü ve insan hikâyelerini dinleyiciyle buluşturan canlı bir iletişim alanı. Kendine özgü yayın çizgimizi korurken gençlerden ailelere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden, daha interaktif ve dijital platformlarla güçlü biçimde bütünleşen bir anlayışı benimsiyoruz. Kaliteli içerik, güçlü programcı kadrosu ve yenilikçi projelerle Radyo Esenler’i hem geleneksel radyoculukta hem de dijital dünyada daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Dinleyicilerimizi sürprizler, yeni programlar ve zengin içeriklerle buluşturacağız. Mikrofonumuz açık, enerjimiz yüksek; Radyo Esenler’in hikâyesini dinleyicilerimizle birlikte büyütmeye devam edeceğiz.”

 

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