Radyasyon önlenebilir mi? | Kaktüs radyasyona etki eder mi?

Elektromanetik ortamlardan kurtulmanın en başlıca yöntemi, olabildiğince o cihazları kullanmamak. Fakat bu dönemde öyle bir durum pek mümkün değil. Peki ne yapmalı?

Elektroniklerle ilişkinizi en aza indirmelisiniz.

Cihazlarla işiniz bittiğinde tamamen kapatmalısınız.

Mikrodalga fırın kesinlikle kullanmamalısınız.

Bu işlemleri yapıyor ama hala etkisinden kurtulamıyorsanız, bol su tüketmeli ve yoğurt yemelisiniz.

Peki kaktüs radyasyonlu ortamı engeller mi?

Kaktüs, yapısı gereği bulundurduğu iğneleri sayesinde radyasyonu emer ve toprağa hapseder. Hatta toprağın bu özelliği sebebiyle, toprakta çıplak ayak yürümek vücut elektriğinizi de alacaktır. Kaktüsler ne kadar büyük ve geniş topraklı olursa o kadar da radyasyon çekme özelliğine sahiptir.

Fakat maruz kaldığımız elektromanyetik ortam o kadar radyasyonlu ki, kaç tane kaktüs bizleri kurtarır orası tartışılır.