Radamel Falcao yine sakatlandı
Sakatlıklarla gündemden düşmeyen Radamel Falcao, Galatasaray'ın yaptığı son antrenmanda yer almadı. Çarşamba günü PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık nedeniyle son idmana katılmadığı bildirildi.
Çarşamba akşamı PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları yapılan antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada antrenmanın ana bölümünde taktik çalışıldığı ifade edildi.
Antrenman raporunda yer alan bilgiye göre sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.
Sakatlıklarıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncunun PSV maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.
2019'da Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Galatasaray formasıyla 2 sezonda çıktığı 40 maçta 20 gol kaydetti.