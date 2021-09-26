Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da gol makinesine döndü

Galatasaray’dan ayrılıp Rayo Vallecano’ya giden Falcao, oynadığı 3 maçta 3 gol ile yükselişini devam ettiriyor.

Cadiz'i de boş geçmedi

İspanya La Liga'da bu sezonki sürpriz ekiplerinden Rayo Vallecano'da Falcao yıldızlaşmaya devam ediyor. Çıktığı son 2 maçta 2 gol kaydeden Kolimbiyalı yıldız, son oynanan Cadiz karşılaşmasında da boş geçmedi.

Falcao'dan 3 maçta 3 gol

Rayo Vallecano'nun Cadiz'i konuk ettiği maçta Radamel Falcao, 44. dakika da attığı golle takımının devreyi 2-1 üstün bitirmesini sağladı.

"Herkes Radamel Falcao'ya saygı duyuyor"

Galatasaray'da forma giydiği dönemde 40 karşılaşmada sadece 20 gol atan ve maç başına 0.5 gol ortalaması tutturan Falcao, üstelik daha az paraya İspanya'da daha çok iş yapmaya başladı. 35 yaşındaki golcü, Vallecano formasıyla 3 maçta 3 gol kaydetti. Galatasaray'da 123.4 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Falcao'nun yeni takımında sadece üç maçta görev almasına rağmen 3 gol atması dikkat çekiyor. İspanyol ekibinin Kolombiyalı kalecisi İvan Mauricio Arboleda ise, "Radamel Falcao'nun takıma katılması hepimiz için bir özgüven dopingi oldu. Ona herkes saygı duyuyor ve onun sahadaki varlığı bizi rahatlatıyor" diye konuştu.