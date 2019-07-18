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Radamel Falcao kimdir? Galatasaray Falcao transferi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Şükrü Hanedar’ın yıllık 5 milyon Euro önerdiği Radamel Falcao ile prensipte anlaşma sağlandı. Peki Galatasaray'ın yeni golcüsü olması beklenen Falcao kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl ilerledi? Falcao, 1986’da Kolombiya’da dünyaya geldi. Adı son yıllarda sıkça Türk takımları ile anılan Falcao geçtiğimiz sezonu Fransa ligi takımlarında Monaco'da tamamladı. İşte ayrıntılar...

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:27
Radamel Falcao kimdir? Galatasaray Falcao transferi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Şükrü Hanedar’ın yıllık 5 milyon Euro önerdiği Radamel Falcao ile prensipte anlaşma sağlandı. Peki Galatasaray'ın yeni golcüsü olması beklenen Falcao kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl ilerledi? Falcao, 1986’da Kolombiya’da dünyaya geldi. Adı son yıllarda sıkça Türk takımları ile anılan Falcao geçtiğimiz sezonu Fransa ligi takımlarında Monaco'da tamamladı. İşte ayrıntılar...

Falcao kimdir?

Falcao 1986'da Kolombiya'da dünyaya geldi. Kariyerine River Plate'in U20 takımında ve A takımında forma giyerek başlayan tecrübeli isim 2011 yılında Porto'ya transfer olmuştu. 2013'te ise 43 milyon Euro gibi büyük bir bedelle Atletico Madrid'e geçen yıldız oyuncunun Monaco'ya transferi de büyük ses getirmişti.

33 yaşındaki oyuncu daha sonra sırasıyla Manchester United, Chelsea ve Monaco'da yer değiştirmişti.

Sağ ayağını etkin olarak kullanan tecrübeli forvet kariyerinde 461 karşılaşmaya çıktı ve 271 gol kaydetti. 51 kez de asist yapan Falcao en fazla Ligue1 ve LaLiga'da forma giydi. Kolombiya milli takımı ile çıktığı 88 maçta 34 gol atma başarısı gösterdi.

2018 – 2019 sezonunda Monaco’da forma giyen Falcao ligde çıktığı 33 maçta 15 golle ve 2 asist ile takımına katkı verdi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Falcao için ödenen en yüksek bonservis bedeli ise 2013 yılında Atletico Madrid’ten, Monaco’ya geçerken ödenen 60 milyon euro oldu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:27
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