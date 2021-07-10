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Spor Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında kariyeri
Spor

Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında kariyeri

Rachid Ghezzal hayatı | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 10:35:00 -
Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında kariyeri

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda kalmak istiyor. Rachid Ghezzal 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Cezayirli futbolcunun bonservisi Premier Lig ekibi Leicester City'de bulunuyor.

Futbol kariyerine Vaulx-en-Velin'de başlayan Raşit Gezzal, 2004'te Lyon altyapısına transfer oldu. Profesyonel kariyerine 2010'da başlayan Raşit Gezzal, 2017'de Monaco'ya transfer oldu. 2018 senesinde Raşit Gezzal, Premier Lig ekibi Leicester City’e imza attı.

Rachid Ghezzal, İngiliz ekibiyle 23 maça çıkıp 3 gol attı. 2019-2020 sezonun Fiorentina'da kiralık oynayan Rachid Ghezzal, 2020'de Beşiktaş'a kiralandı. Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile 35 aça çıkıp 8 gol attı ve 18 asist yaptı.

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