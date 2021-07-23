  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
Benzema, Kovid-19'a yakalandı
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."
Spor Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta kalıyor
Spor

Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta kalıyor

Beşiktaş ve Galatasaray’ın rekabete girdiği Rachid Ghezzal transferinde yeni gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın geçen sezon takımda kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal ile görüşmesi olumlu sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 19:09:00 -
Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta kalıyor

Beşiktaş'ın geçen sezon takımda kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal ile görüşmesi olumlu sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği Cezayirli yıldız için Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Beşiktaş yönetimi Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı.

Ghezzal Beşiktaş'ta kalıyor!

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre Beşiktaş ile Ghezzal arasında anlaşma sağlandı. Kontrat 3+1 yıllık olacak. 2.2 milyon Euro yıllık ücret, Şampiyonlar Ligi bonusu sözleşmede olacak. Beşiktaş bu teklifi yükseltmedi, tavrını gösterdi ve anlaşma sağlandı.

Bonservis bedeli de belli oldu!

Beşiktaş, Leicester City ile Ghezzal'ın bonservisini alabilmek için görüşüyor. Tahmini 3 ila 3.5 milyon Euro arasında bir bedelle bonservisin alınması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay