Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta kalıyor

Beşiktaş'ın geçen sezon takımda kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal ile görüşmesi olumlu sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği Cezayirli yıldız için Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Beşiktaş yönetimi Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı.

Ghezzal Beşiktaş'ta kalıyor!

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre Beşiktaş ile Ghezzal arasında anlaşma sağlandı. Kontrat 3+1 yıllık olacak. 2.2 milyon Euro yıllık ücret, Şampiyonlar Ligi bonusu sözleşmede olacak. Beşiktaş bu teklifi yükseltmedi, tavrını gösterdi ve anlaşma sağlandı.

Bonservis bedeli de belli oldu!

Beşiktaş, Leicester City ile Ghezzal'ın bonservisini alabilmek için görüşüyor. Tahmini 3 ila 3.5 milyon Euro arasında bir bedelle bonservisin alınması bekleniyor.