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Spor Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de
Spor

Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 20:17:00 -
Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

Ghezzal, Demir Grup Sivasspor ile oynanan 23. hafta mücadelesinin son dakikasında oyuna dahil olurken, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde bir başka sakatlık daha yaşayarak yine takımdan ayrı kaldı.

Antalyaspor ile oynanan erteleme maçı öncesinde 11 kişilik kadroya dahil edilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ghezzal, Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor müsabakasıyla 153 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla taraftarlarının önüne çıktı.
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