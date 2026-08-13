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Yerel Aralarında darphane emeklisi de var: 5 define avcısı suçüstü yakalandı
Yerel

Aralarında darphane emeklisi de var: 5 define avcısı suçüstü yakalandı

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Aralarında darphane emeklisi de var: 5 define avcısı suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz define arayan 5 kişi jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler arasında Darphane emeklisi R.E. de yer alırken, ekiplerin üzerinde dedektör, yeraltı görüntüleme cihazları ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde darphane emeklisi ve 4 arkadaşı define ararken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyü Alanlar mevkiinde izinsiz define arandığı bilgisi üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ardından bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, define aradıkları belirlenen İ.Ö., M.Ç., N.A., M.U. ve Darphane emeklisi R.E. isimli 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin define aramak için kullandıkları değerlendirilen dedektör, yeraltı görüntüleme cihazları ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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