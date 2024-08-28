  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Quick Sigorta 30 Ağustos’u Çanakkale Boğazı’ndaki yarışlarla kutlayacak
Ekonomi

Quick Sigorta 30 Ağustos’u Çanakkale Boğazı’ndaki yarışlarla kutlayacak

Yeniakit Publisher
2024-08-28 14:49:00 -
Quick Sigorta 30 Ağustos’u Çanakkale Boğazı’ndaki yarışlarla kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla her yıl düzenlenen ve bilinen en eski yüzme yarışı olan Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı bu yıl 37’nci kez düzenleniyor.

Geçen yıl 200’ü yabancı 800’den fazla amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı yarışa bu yıl da ilgi büyük. Yarışın değişmeyen sigorta sponsoru Quick Sigorta ise yönetim kadrosuyla birlikte alanda sporculara destek verecek. Temelleri 1986-87 yıllarında atılan ve etki alanını genişleterek günümüze ulaşan Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, bu yıl da 30 Ağustos’ta sabah Gestas feribotu ile Eceabat’a, oradan da yarışma alanına geçildikten sonra başlayacak. 11:30 - 12:30 arası ise dereceye girenler için ödül töreni yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23