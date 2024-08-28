Quick Sigorta 30 Ağustos’u Çanakkale Boğazı’ndaki yarışlarla kutlayacak

Geçen yıl 200’ü yabancı 800’den fazla amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı yarışa bu yıl da ilgi büyük. Yarışın değişmeyen sigorta sponsoru Quick Sigorta ise yönetim kadrosuyla birlikte alanda sporculara destek verecek. Temelleri 1986-87 yıllarında atılan ve etki alanını genişleterek günümüze ulaşan Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, bu yıl da 30 Ağustos’ta sabah Gestas feribotu ile Eceabat’a, oradan da yarışma alanına geçildikten sonra başlayacak. 11:30 - 12:30 arası ise dereceye girenler için ödül töreni yapılacak.