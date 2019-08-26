Quaresma'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve ayrılması için izin verilen Quaresma'yı istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu Lacivertli ekip, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma’yı renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli futbolcuya, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sunulduğu belirtildi. İstanbul'da kalmak isteyen Portekizli oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Quaresma için Beşiktaş kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Medipol Başakşehir yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılarla anlaşmasını bekliyor. (TRT Spor)

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