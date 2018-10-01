QNET doğrudan satışta 20’nci yılını kutluyor

QNET CEO’su Trevor Kuna, 20. yılda tüm dünyada milyonlarca temsilciye ve 100’ü aşkın ülkeye ulaştıklarını açıkladı. Asyalı bir marka olarak yola çıktıklarını, bugün ise dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce girişimciye destek olduklarını ifade eden Kuna, “Sadece biz değil, tüm sektörde büyüme söz konusu. Yeni yüzyılın mesleği girişimcilik. Dünya Doğrudan Satış Federasyonu verilerine göre son beş yılda dünyada sektör yüzde 6 büyüme gösterdi. Türkiye’de de yüzde 17 büyüyen sektörden QNET olarak payımızı aldık. 2019 yılı hedefimiz ise daha fazla insanın kendi işini yapmasına olanak sağlamak” diye konuştu. QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik ise “QNET Türkiye olarak sektör büyümesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz” dedi.