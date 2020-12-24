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Ekonomi QNB Finansbank'tan yeni yıla özel ihtiyaç kredisi
Ekonomi

QNB Finansbank'tan yeni yıla özel ihtiyaç kredisi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:17:40 -
QNB Finansbank'tan yeni yıla özel ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik, yeni yıla özel 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay taksit erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yıla özel ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank müşterileri internet veya cep şubeden ya da 0850 222 0 900 numaralı çağrı merkezini arayarak hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını tamamlayabiliyor.

QNB Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar da TC kimlik numaralarını 5030'a SMS atarak, www.qnbfinansbank.com linki üzerinden veya QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebiliyor.


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