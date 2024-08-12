QCAR Mobilite, ilk franchise şubesini Gaziantep Şehitkamil'de açtı

9 Ağustos 2024'te gerçekleşen açılışta, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen de yer aldı. Açılışta bir konuşma yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Gaziantep gibi önemli bir şehirde, mobilite sektöründe yenilikçi çözümler sunan QCAR'ın acente kanalındaki ilk franchise şubesini açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu adım, QCAR'ın müşteri odaklı hizmet anlayışını Türkiye'nin dört bir yanına taşıma hedefinin önemli bir parçası. İlk franchise’ımızın Quick Sigorta acentemiz Miraç Tepegül tarafından alınması ise finansal market ekosistemimizin ne kadar gerçekçi ve faydalı olduğunu da ortaya koyuyor " dedi.

"Yerel iş ortaklarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz"

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen ise "Gaziantep Şehitkamil'de ilk franchise şubemizi açmak, markamız için büyük bir adım. Yerel iş ortaklarımızla birlikte büyümeye ve daha fazla noktada hizmet vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar ülkenin dört bir yanında elliden fazla franchise şubesi açmak" şeklinde konuştu.

Quick Tower'daki Ataşehir merkez ofisinden sonra, İstanbul'da Yenibosna Nef 22 Ataköy ve hemen ardından Kurtköy Sabiha Gökçen ofislerini açarak hızlı bir ilerleme kaydeden QCAR Mobilite, bu yaz Ankara Esenboğa Havalimanı, Bodrum Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı ofislerinin açılmasıyla birlikte havalimanlarında da hizmet vermeye başladı. Gaziantep Şehitkamil ile başlayan franchise şubelerinin açılışı ise kısa süre içerisinde Adapazarı, Mardin Havalimanı, Midyat, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Gazi, Diyarbakır, Denizli, Adana, Hatay, İskenderun, Ordu, Büyükçekmece, Antalya, Dalaman ve Mersin gibi birçok şehirdeki açılışlarla devam edecek.

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