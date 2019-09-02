PYD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakın kanalı kapattı Terör örgütü PYD/PKK, Suriye’nin kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yakın kanalın ofislerini kapattı.

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye’nin kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yakın kanalın ofislerini kapattı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye yakınlığı ile bilinen Kürdistan 24 kanalının Suriye’nin kuzeyindeki ofisleri, gerekçe gösterilmeden terör örgütü PYD/PKK tarafından kapatıldı. Kürdistan 24 kanalı tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerini ihlal olduğu ifade edildi. Kanal, kapatma kararına karşı yayına devam edeceğini ve vatandaşların sıkıntılarını ortaya çıkaracağını açıkladı.

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