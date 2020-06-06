Pütürgeliler, deprem konutlarının biran önce bitmesini bekliyor

Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölge halkı şuanda yapımı devam eden deprem konutlarının biran önce bitirileceği günü bekliyor. Sivrice depreminden büyük oranda etkilenen ilçede, dün yaşanan deprem de birçok ev ve işyerinde yeni çatlaklara yol açtı.

24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden ağır hasarla etkilenen Malatya’nın Pütürge ilçesi dün yeniden deprem ile sarsıldı. AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası, birçok evde ağır hasar oluşurken yeni çatlaklarda oluştu.

Geceyi tedirgin geçiren Pütürgeliler ise şuanda yapımı süren konutların biran önce yapılarak kendilerine teslim edilmesi bekliyor. Birçok vatandaş, geceyi evlerinde geçirdiklerini ifade ederek, dün yaşanan sarsıntının Sivrice depreminden daha çok sarstığını da söyledi.

Devletin tüm olanakları ile öncesinde de olduğu gibi yine yanlarında olduklarını ifade eden depremzedeler, adeta bir patlama sesi ile birlikte şiddetli bir şekilde sarsıldıklarını dile getirdiler. Depremin yaralarının sarılmaya başladığını kaydeden vatandaşlar, Sivrice depremi sonrası yapımına başlanan deprem konutlarının da biran evvel yapılmasını temenni ediyorlar.

Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan il jandarma komutanlığı ekipleri de, çadırı bulunmayan evlere AFAD çadırı kurdu. Yetkililer, evleri ağır hasarlı vatandaşların evlerine girmemeleri konusunda uyarırken, hasar tespiti ise sürüyor.