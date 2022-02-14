Putin'in yeni hamlesi ne olacak? Uzman isim açıkladıı

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Rus lider Vladimir Putin'in yaptığı 1 saatlik görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadı.

Uzlaşmaya varılamadığı için işgalin kaçınılmaz olduğuna dair iddialar devam ediyor. Ancak Kremlin ise olası bir işgal planının olmadığının önemle altını çiziyor.

İşgal her an başlayabilir

Dünyanın çeşitli basın kuruluşlarından ise işgalin başlayacağı güne dair çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. İsrail basını geçtiğimiz günlerde işgalin önümüzdeki çarşamba günü başlayacağını iddia etti.

CNN'e konuşan Avrasya Demokrasi Girişimi Direktörü Peter Zalmayev son durum değerlendirmesi yaptı.

"Net amacı bilinmiyor"

Putin'in bir sonraki hamlesinden bahseden Zalmayev, "Kremlin'in amacı net olarak bilinmiyor. Sınıra bakıldığında çok karmaşık bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. Büyük ölçekli bir saldırı için gerekli olan takviyeler de devre dışı" sözlerine yer verdi.

Askeri sayıdaki yetersizlik

Zalmayev, sınırdaki kümülatif kuvvetlerin, Ukrayna'nının tamamını ya da önemli bir bölümünü ele geçirme konusunda geniş kapsamlı bir operasyonda yetersiz olduğunu söyledi.

Putin'in hamlesi ne olacak?

Putin'in ne yapacağına dair tahminlerde bulunan Zalmayev, "Putin kan ve hazine arayışında olarak sınırda dolaşmaya devam edecek. Batlı güçler için kartları karıştırmaya ve askeri saldırıyı örgütlemeye devam edecek" sözlerine yer verdi.

"Yüzlerce Rus askerini ölü olarak görmek istemeyecek"

Putin'in genel olarak ise Batılıları direkt eyleme götürecek baskın bir harekette bulunmayacağını söyleyen Zalmayec, "İster yaptırım ister propaganda olsun, Putin yüz binlerce ölü Rus askerini görmek istemeyecektir" dedi.

"Bir savaş oyunu oynuyor"

Putin'in nihai amacının Ukrayna üzerinde bir korntol sağlamak olduğunu belirten Zalmayev şu sözlere yer verdi:

"Kontrolü diplomasiyle yapabilirse Scholz ve Macron gibi figürleri ve ülkelerinde söz sahibi olacak. Böylece NATO'nun ilerlemesini de durduracak. Ancak bu sadece bir başlangıç olabilir. Aslında şu anda Putin, bir savaş oyunuyor oynuyor."

"Yabancı gemilere ateş açabiliriz"

Öte yandan Rus Interfax haber ajansı ise Rusya'nın izinsiz olarak karasularına giren yabancı gemilere ateş açabileceğini ifade etti. Rus bir yetkiliye dayandırılan haberde atış emrinin ancak üst düzey yetkili tarafından verilebileceğini söyledi.