Putin'in üst düzey generali tutuklandı

Rusya'nın Ukrayna işgali bugün 23. gününde. Savaş Rusya Devlet Başkanı Putin'in hesabından çok daha uzun sürdü. İşgalin ilk günlerde bir kaç gün içerisinde operasyonun biteceğinden emin olan Putin Ukraynalı askerlerin silahlarını bırakacağını ve ordusunun sorunsuz ilerleyeceğini düşünmüştü. Ancak Ukrayna'nın gösterdiği yüksek direnç tüm dünyayla beraber Rusya'yı da şaşkına çevirdi.

7 bin Rus askeri öldürüldü

Moskova kayıpları tam olarak açıklamasa da ABD istihbaratı, üç general de dahil olmak üzere en az 7 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ve 21 bin kadar askerin yaralandığını iddia ediyor. Bu tahmin, Irak ve Afganistan'da 20 yılda öldürülen Amerikan askerlerinin toplamından daha fazla.

Putin çok öfkeli

Savaşta verilen büyük kayıplar ve yaptırımların baskısını şiddetli bir şekilde hissetmeye başlayan halktan gelen aykırı sesler ülkedeki dengeleri de değiştirmeye başladı. Batı medyası Putin'in çok öfkeli olduğunu iddia ederken Çarşamba günü kameralar karşısına geçen Rus lider sert söylemleri ile bu haberleri adeta doğruladı.

Putin, Rus kabinesinin çevrimiçi toplantısında yaptığı konuşmada Batı yanlısı Rusları toplumdan uzaklaştırılması gereken 'hainler' olarak nitelendirdi. Toplumda bir arınmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Putin'in konuşması günlerdir dünya gündeminde. Uzmanlar Putin'in bu konuşma ile Batı ve Batı yanlısı Ruslarla daha büyük bir hesaplaşma hazırlığında olduğunu ve yakın zamanda büyük bir baskı dalgasının geleceğini iddia etti.

Rusya'yı arındırma görüşmesi sonrası konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov kaçan Rusları zayıf olarak nitelendirdi ve "Birçoğu özünü gösteriyor. Onlar hain. Rusya böyle temizleniyor." dedi

Üst düzey komutan tutuklandı

Tam da bu noktada bir İngiliz vekil Rusya ordusunda büyük bir 'anlaşmazlık' yaşandığını ve Moskova'nın en üst düzey komutanlarından birinin tutuklandığını duyurdu.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey'in iddiasına göre Rus ordusunun verdiği büyük kayıplar Rusya Ulusal Muhafızları Başkan Yardımcısı General Roman Gavrilov da dahil olmak üzere Putin'in üst düzey askeri ve istihbarat komutanlarının tasfiyesine yol açtı.

Orduda anlaşmazlık var

Bakan Heappey, Putin'in kullandığı dilin 'fanatik' ve 'çok tehlikeli' olduğuna dikkat çekerek "Putin'in ruh halinden endişeliyim. Tehlikeli düşünmesine neden olabilecek bir çaresizlik içerisinde" dedi. Heappey General Roman Gavrilov'un tutuklanmasının Rus üst komutanlığının tepesindeki "gerçek bir anlaşmazlığın" kanıtı olduğunu da sözlerine ekledi.

Putin'i koruyan birliğin komutanıydı

The Telegraph'ta yer alan habere göre, hayat kaybına yol açan askeri bilgi sızıntıları ve yakıtın savurganca israfı nedeniyle tutuklandığı bildirilen General Roman Gavrilov daha önce cumhurbaşkanını korumakla görevli askeri birlik olan FSO'da komutan olarak çalışmıştı.