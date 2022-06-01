Putin'in Türkiye ziyaretinin nedeni belli oldu

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti için tarih belirleneceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere verdiği brifingde gündeme dair konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyareti ile ilgili bir davet aldığını doğrulayan Peskov, "Ziyaret için önemli noktalar ana hatlarıyla belirlenmedi. Böyle bir davet var ve tarihler diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Tahıl tedariki konuşulacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinin planlandığı bir şekilde gerçekleştirileceğini de vurgulayan Peskov, "Sayın Bakanın temasları planlandı ve bunun ayrıntılarını kendisi paylaşacak. 8 Haziran'da öncelikle tahıl tedariki doğrultusunda güvenli koridor oluşturulması ele alınacak" dedi.