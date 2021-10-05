Putin'in sağ kolunun 'KKTC'yi tanıyabiliriz' cümlesi rahatsız etti! İki ülke birleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rusya'nın dış politikasına yön veren teorisyenlerden Prof. Dr. Aleksandr Dugin'in açıklamaları, Yunanistan'da ses getirdi.

Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesini değerlendiren ve nelerin konuşulduğu açıklayan Dugin, iki lider arasında en ciddi ihtilafın Kırım konusunda yaşandığını kaydetmişti.

Dugin, "Rusya'nın bu konuda taviz verme ihtimali yok. Kırım'ı kendi toprağı olarak görüyor. Bizim Ukrayna ile olan ilişkimiz tıpkı Türkiye'nin Yunanistan ile olan sorunlarına benziyor. Bizim Türk-Yunan konusuna karışmadığımız gibi Türkiye'nin de Ukrayna ile olan tartışmalarda taraf olmaması gerekiyor. Şayet Türkiye, Kırım konusunda iddiasından vazgeçerse Rusya da KKTC'yi meşru devlet olarak tanır" demişti.

"Türkiye ve Rusya birleşti"

Dugin'in, "Rusya, KKTC'yi meşru devlet olarak tanıyabilir" ifadesi ise, Yunan medyası tarafından tepkiyle karşılandı.

Yunanistan'da "sert ve ırkçı" çizgide yayın yapan Pentapostagma, Rusya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkarları doğrultusunda birleştiğini ve çanların kendileri için çaldığını yazdı.