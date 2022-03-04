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Dünya Putin’in sağ kolu olan general Ukrayna'da öldürüldü
Dünya

Putin’in sağ kolu olan general Ukrayna'da öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en değerli komutanlarından biri olan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky, Ukrayna'daki özel bir operasyon sırasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 03:45:00 -
Putin’in sağ kolu olan general Ukrayna'da öldürüldü

Ukraynalı haber kaynakları, Rus ordusunda görev yapan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü bildirdi.

"Büyük bir üzüntüyle öğrendik"

Medya kuruluşları, Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev tarafından yapılan bir paylaşımı kaynak kabul ederken, gönderide şu ifadeler yer aldı;

"Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik."

"Büyük kayıp"

Doğruluk kontrolü sitesi Bellingcat'in yönetici direktörü Christo Grozev, ölüm haberini tweetledi ve teyit edilmesi halinde bunun Rus kuvvetleri için "büyük bir motivasyon kırıcı" olacağını ekledi.

Son görevindeydi

Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti, Sukhovetsky'nin Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu geçti.

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