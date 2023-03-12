Putin'in paralarını o sanatçı mı akladı? Dünyanın konuştuğu bomba iddia

İsviçreli savcılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı çello virtüözü Sergey Roldugin’in İsviçre banka hesaplarında uygun bir kontrol olmaksızın milyonlarca frank aktardığını iddia etti.

Sergey Roldugin’e yardım etmekle suçlanan dört bankacının yargılandığı davanın açılışında konuşan savcılar, ünlü çello sanatçısına İsviçre’nin yaptırım uyguladığını hatırlatarak, bu kişinin 2014 ila 2016 yılları arasında İsviçre bankalarına milyonlarca frank yatırdığını aktardı.

Zürih Bölge Mahkemesi’nde yargılanan 4 bankacı, sorumlu oldukları mali işlemler sırasında “gerekli özeni göstermemekle” suçlanıyor.

Reuters’in ele geçirdiği iddianameye göre savcılar, bankacılara bankaya yatan paranın kaynağını yeterince araştırmadıkları suçlamasını yöneltiyor.

İsviçre yasalarına göre isimlerinin açıklanması yasak Zürih’te çalışan üçü Rus biri İsviçreli bankacı, kendileri aleyhine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

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Aynı habere göre Roldugin namına İsviçre’deki Gazprombank’ta 2014 yılında iki hesap açılırken, buraya Rusya’dan milyonlarca frank yatırıldı.

İsviçre'nin yaptırım uygulanan Ruslar listesinde yer alan Roldugin'in banka belgelerinde bir iş adamı olarak değerlendirilen hiçbir faaliyeti olmamasına rağmen bu transferler gerçekleşti.

Ünlü sanatçının, daha önce New York Times'a yaptığı açıklamada kesinlikle iş adamı olmadığını ve milyonlarca frank kazanmadığı yolundaki açıklaması da yine iddianamede yer aldı.

Roldugin, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından İsviçre de dahil olmak üzere Batı tarafından yaptırım uygulanan Putin'in yakın çevresinin çok sayıda üyesi arasında bulunuyor.

İddianamede, “Bu dava, Roldugin gibi insanların paranın gerçek sahiplerini gizlemenin bir yolu olarak nasıl paravan olarak kullanıldığını gözler önüne seriyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in resmi olarak zengin olmadığı biliniyor. Ancak Putin kendisine yakın kişiler tarafından yönetilen muazzam varlıklara sahip.” denildi.

Kremlin daha önce Roldugin’in mali kaynaklarını Putin ile bağlantılı olduğu iddiasını yalanlarken bunun Moskova’ya karşı karalama kampanyasını bir parçası olduğu görüşünü dile getirmişti.

İsviçre’de bankalara, müşterinin gerçek kimliğiyle ilgili şüpheleri olması halinde ticari ilişkiyi sonlandırabiliyor. Roldugin’in İsviçre’deki hesapları 2016 yılında kapatılmıştı.

Kaynak: Euronews