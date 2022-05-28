Putin'in ordusunda deprem! Kovuldular

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş özellikle Rusya’da büyük bir siyasi çalkantıya ve halk arasında huzursuzluğa yol açmış durumda. Üst düzey bürokratlar ve ordu içinde peş peşe gelen istifaların ardından ‘Putin’in özel ordusu’ denen oluşumun içinde de baş gösteren huzursuzluk büyük bir depreme yol açtı…

Rusya’da büyük şok etkisi yaratan olayla ilgili haber dün akşam saatlerinde geldi. 115 Rus ulusal muhafız askeri Ukrayna'da savaşmayı reddettiği için görevden alındı.

Vladimir Putin'in özel ordusu olarak bilinen Rosgvardia'nın adının karıştığı bu olay Rus saflarında şimdiye kadarki en açık muhalefet hamlesi oldu.

Elde edilen Mahkeme belgelerine göre, 100'den fazla Rus ulusal muhafızı Ukrayna'da savaşmayı reddettiği için görevden alındı. Bu da Moskova'nın Ukrayna'yı işgali konusunda güvenlik güçlerinin bazı bölümleri arasında bariz fikir ayrılıkları olduğunun en büyük göstergesi haline geldi.