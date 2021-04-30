  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'in kararı sonrası ABD harekete geçti: Yüzde 75 azaltacak
Dünya

Putin'in kararı sonrası ABD harekete geçti: Yüzde 75 azaltacak

ABD, Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını yüzde 75 azaltma kararı aldı. Rusya Lideri Vladimir Putin geçtiğimiz hafta yabancı diplomatik misyonlarda ve diğer kurumlarda çalışan yerel personel sayısını sınırlandıran bir yasa imzalamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:10:00 -
Putin'in kararı sonrası ABD harekete geçti: Yüzde 75 azaltacak

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 12 Mayıs'tan itibaren sadece ABD vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verecek. Alınan kararla birlikte konsolosluk personelinin yüzde 75'lik kısmı azaltılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzalamıştı.

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan uyardı: Bunu yapmazsak boşuna kapanmış oluruz
Sağlık

Mehmet Ceyhan uyardı: Bunu yapmazsak boşuna kapanmış oluruz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, kapanma kararına ilişkin yaptığı ..
Armağan Çağlayan'ın yeni karın ağrısı 'yok artık' dedirtti
Gündem

Armağan Çağlayan'ın yeni karın ağrısı 'yok artık' dedirtti

Tepki çeken programlara imza atan Armağan Çağlayan, ülkede yaşanan olumlu gelişmeleri akılalmaz algılarla tersine çevirmeyi başarıyor. Çağla..
Ülke koronavirüse teslim oldu! Ölü sayısı 400 bini aştı
Dünya

Ülke koronavirüse teslim oldu! Ölü sayısı 400 bini aştı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan Brezilya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 400 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay