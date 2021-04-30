Putin'in kararı sonrası ABD harekete geçti: Yüzde 75 azaltacak

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 12 Mayıs'tan itibaren sadece ABD vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verecek. Alınan kararla birlikte konsolosluk personelinin yüzde 75'lik kısmı azaltılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzalamıştı.

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.