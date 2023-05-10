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Putin'in imajını sarsan olayı Pentagon doğruladı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 03:25:00 -
Putin'in imajını sarsan olayı Pentagon doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Rusya'nın hipersonik füzesinin Patriot füzesiyle vurulduğunu teyit etti.

Rus ordusu, Ukrayna savaşında birkaç kez kullandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “hava savunma sistemlerince önlenemez” diye nitelediği Kinzhal hipersonik füzesinin Patriot füzesi ile düşürülmesi medyada gündem oldu.

Ukrayna ordusunun buna yönelik açıklaması Pentagon basın toplantısında gündeme geldi.

Ryder, “Onların (Ukrayna ordusunun) bir Rus füzesini Patriot kullanarak düşürdüğünü teyit edebilirim.” dedi.

Söz konusu Rus füzesinin Kinzhal olup olmadığı sorusuna ise Ryder, “Doğru.” yanıtını verdi.

Ancak sözcü, Rus hipersonik füzesini düşüren bataryayı hangi ülkenin sağladığı bilgisini vermekten kaçındı.
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Patriot hava savunma sistemleri ABD tarafından Irak ve Suudi Arabistan’da İran balistik füzelerine karşı kullanılıyordu ancak bu sistem ilk kez bir hipersonik füzeyi düşürmüş oldu.

Kaynak: AA

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