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Dünya Putin'in dolar planı! Ambargoyu böyle deldiler
Dünya

Putin'in dolar planı! Ambargoyu böyle deldiler

Ukrayna'ya düzenledikleri operasyon nedeniyle AB bankaları ile SWIFT işlemleri askıya alınan Rusya menşeili 300 şirketin, Moskova'daki Çin bankalarından hesap açtıkları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 17:16:00 - 2022-03-04 17:17:18
Putin'in dolar planı! Ambargoyu böyle deldiler

Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'uncu gününde Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Uluslararası yaptırımlarla ekonomik anlamda oldukça etkilenen Rusya, yeni iş birlikçi bulma arayışına girdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Merkez Bankası ile birlikte 7 büyük Rus bankasını uluslararası para transfer sisteminden (SWIFT) çıkarması, Rusya ile Çin arasında ekonomik iş birliği doğurdu.

Ambargoyu böyle deliyorlar

Çin bankalarında hesap açmaya çalışan Rus menşeili çok sayıda şirket, ambargoyu bu yolla delmeye başladı.

300 şirket Çin bankalarına gitti

Çin'e ait kamu bankasının Moskova'daki bir şubesinde çalışan kaynaklar, banka faaliyetlerini doğruladı. Yakın zamanda 200-300 şirketin kendileriyle yeni hesap açmak için iletişime geçtiğini bildiren kaynaklar, basına konuşma yetkisi olmadığı için adını açıklayamadığını iletti.

Çin bankalarında hesap açmaya çalışan yüzlerce Rus şirketinin Çin yuanı ile ödeme taleplerinin artması bekleniyor.

MOSKOVA'DAKİ ÇİN BANKALARI

Moskova'da faaliyet gösteren Çin bankaları şu şekilde:

- Industrial & Commercial Bank of China 601398.SS,

- Agricultural Bank of China 601288.SS,

- Bank of China 601988.SS,

- China Construction Bank 601939.SS

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