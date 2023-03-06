Putin'in çocuk ordusu büyüyor

TAHSİN HAN

Ukrayna işgaliyle tüm dünyanın gündeminde olan Rusya’da 7 yıldır çocuklara verilen askeri eğitimler, “Putin’in çocuk ordusu” olarak haberlere konu olmaya başladı... İsveç devlet kanalı SVT’nin yaptığı özel habere göre Putin’in çocuk ordusu her geçen gün büyüyor...

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Rusça Yunarmija olarak isimlendirilen Ulusal Askeri Yurtsever Sosyal Hareket Derneği (Genç Ordu), Rus çocuklarına askerlik ve yurtsever eğitimi veriyor. Askere alınan çocuklar anavatana yemin etmek zorundadır ve diğer şeylerin yanı sıra otomatik silahlarla ateş etme konusunda eğitilirler.

2016’da Savunma Bakanı Sergei Soygu’nun girişimiyle kurulduklarından bu yana, Genç Ordu, 60 binden 1 milyon 250 bin üyeye ulaştı. Ve üyelik sayıları istikrarlı bir şekilde yukarı doğru ilerliyor.

Genç Ordu’ya 8-18 yaş arası çocuklar ve gençler başvurabilir ve tam üye olmadan önce vatana sadakatle hizmet edeceğinize dair yemin etmek zorunda.”

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Putin beyinleri yıkıyor

Askeri derneğe yeni kabul edilen bir genç kızın yerel bir kanala verdiği röportajı da veren SVT kanalı, “Genç Ordu’ya katılarak vatan sevgimi ve onu savunma azmimi göstermek istiyorum” diyen kızın bu sözlerinin Putin’in çocukların beynini nasıl yıkadığını gösterdiğini ifade etti.

Vatanseverlik ilk okullarda ders

Haberde ayrıca “Geçen yıl Ukrayna’nın topyekûn işgalinden bu yana okullar bile değişti. Vatanseverlik artık tüm ilkokulların zorunlu bir parçası ve bu konudaki ders planları Rusya Eğitim Bakanlığı tarafından üretiliyor. 1 Eylül 2022’de okulların açılmasından bu yana devlet, tüm okulları her pazartesi günü Rus bayrağını dalgalandırmaya ve Rus milli marşını söylemeye çağırıyor. Bayraklar bu amaçla satın alındı ve çoğu okula dağıtıldı” denildi.

2014’te Rusya’dan kaçan gazeteci Artemiy Troitsky, Putin’in çocuk ordusu ile ilgili olarak SVT’ye, “Otoriter rejimlerin çocukları ve gençleri etkilemeye yatırım yapması yeni bir şey değil. Putin çocukları küçük yaşta eğiterek kendi rejimine tehlike olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Putin rejimi, çocukların ebeveynlerini savaş hakkında daha olumlu olmaları için etkileyeceğine inanıyor olabilir” dedi.

Rusya'nın genç ordusu

Genç ordusu 8-18 yaş arası çocuklar ve gençlerden oluşuyor. Şu anda yaklaşık 1.250.000 çocuğun Genç Ordu’da aktif olduğu söyleniyor. Liderler hem gönüllü hem de Rusya Savunma Bakanlığı personeli. Organizasyon hem Savunma Bakanlığı hem de özel aktörler tarafından finanse edilmektedir.

Genç Ordu, Rusya’nın 89 bölgesinde faaliyet gösteriyor ve üyeleri için her yıl kamplar, yarışmalar, geziler ve diğer etkinlikler düzenliyor. Ağırlıklı olarak silah eğitimi, askeri tatbikatlar ve nefsi müdafaa üzerinde duruluyor. Genç Ordu, Rus ordusunda kariyer için de ilk adım olarak görülüyor.