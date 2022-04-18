Putin'in bir kolu Ukrayna'da kesildi

Dünyanın merakla takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. İki ülke de savunduğu maddelerden taviz vermezken, Ukrayna tarafından çok ciddi bir iddia geldi.

"Rus generali ölürdük"

Ukrayna askeri birlikleri tarafından ortaya atılan iddiaya göre Ukrayna'da savaşan Rus üst düzey general Ivan Grishin, Smolensk kentinde çıkan çatışmalar sonucunda etkisiz hale getirildi.

Uçaksavar Tugay Komutanlığı'nın başındaydı

General Ivan Grishin, Ukrayna'ya giren 49. Uçaksavar Tugay Komutanlığı'nın başında yer alıyordu. Diğer yandan Ukrayna tarafı, birçok Rus askeri ve generali rahatlıkla öldürdükleri için Smolensk şehrine avcılığı çağrıştıran "Safari" ismini taktı.