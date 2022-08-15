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Gündem Putin'in Başkan Erdoğan ile arasını iyi tutma nedenini böyle duyurdular
Gündem

Putin'in Başkan Erdoğan ile arasını iyi tutma nedenini böyle duyurdular

ABD'nin ünlü basın kuruluşu New York Times'tan çarpıcı bir analiz geldi. New York Times, Rusya Lideri Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkiler kurup, Batı'nın yaptırımlarına karşı dost edinme arayışında olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 10:43:00 -
Putin'in Başkan Erdoğan ile arasını iyi tutma nedenini böyle duyurdular

Rusya ve Türkiye arasında son dönemde artan ikili görüşmeler, dünya basınının da dikkatini çekti. Tahıl Anlaşması'ndaki katkısı nedeniyle başta ABD olmak üzere tüm dünyanın art arda övgü dizdiği Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'nin ünlü gazetesi New York Times da çarpıcı bir analize imza attı.

"Putin'in yaptırımlardan kaçmak için dosta ihtiyacı var"

New York Times, analizinde son dönemde artan Rusya - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Analizi kaleme alan New York Times yazarlarından Steve Erlanger, "Erdoğan'ın riskli bir seçime hazırlanması ve Suriye'de yeni bir sınır ötesi operasyon planlaması gündemdeyken Türkiye nakit, gaz ve ticaret arayışında, Putin'in ise Batı yaptırımlarından kaçmak için dosta ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan sayesinde güç kazanıyor"

Erlanger, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendi sorunları olduğunu ve Ukrayna'daki savaşta çıkmaza girdiğini, Batı yaptırımlarının Rusya endüstrisini çok sert vurduğunu aktardı.

Erdoğan ve Putin'in, son üç haftada iki kez bir araya gelmesinin NATO tarafında endişeye yol açtığını söyleyen Erlanger, Putin'in, Erdoğan sayesinde Batı yaptırımlarında delik açtığını da analize ekledi.

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Yorumlar

Emir

Demekki reis doğru yolda

Akın

Ortak noktaları ikisinin de batının gözü dönmüş biçimde bütün dünyayı ele geçirip köleleştimek olduğunu ve ortak çıkarlarda birleşebileceklerini anlamaları! Bu salak NYT propagandasında Türkiye’yi hedef göstermelerinin nedeni onların da bunu bilmesi! Üçüncü dünya savaşı alevleniyor!
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