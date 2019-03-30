0553 313 94 23

Putin’in Basın Sözcüsü Peskov: "ABD’den Venezuela krizini görüşme isteği gelmedi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Venezuela krizini görüşeceğiz" açıklamasına karşılık ABD tarafından böyle bir talebin gelmediğini açıkladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 19:05
Putin’in Basın Sözcüsü Peskov: "ABD’den Venezuela krizini görüşme isteği gelmedi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Venezuela krizini görüşeceğiz" açıklamasına karşılık ABD tarafından böyle bir talebin gelmediğini açıkladı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD tarafından Venezuela krizini görüşmek üzere herhangi bir talebin gelmediğini açıkladı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, "Şimdiye kadar ABD’den bir telefon görüşmesi veya ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’le ister ikili görüşme ister G20 toplantısı dahilinde Venezuela krizini görüşme isteği almadı" şeklinde konuştu.


ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’daki krizi Rus lider Vladimir Putin’le görüşeceğini açıklamış, "Sosyalizm hakkında konuşacağız. Venezuela’ya bakın. Bu konuyla ilgili birçok insanla konuşacağız. Belki Başkan Putin ile belki de Çin’in Başkanı Xi Jinxing ile" ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler canımdır"
    1. "MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm..
    2. Buca yerel seçim 2019 sonuçları | Buca..
    3. Bolu yerel seçim sonuçları 2019 | Bolu..
    4. KKTC’de kış saati uygulaması sona..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Silvan yerel seçim sonuçları 2019 |..
    7. TEM’de minibüs devrildi: 17 yaralı
    8. Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar
    9. Diyarbakır Sur yerel seçi sonuçları..
    10. Trabzonspor'da Filip Novak'ın sağlık..
    11. Çorum’da depo yangını
    12. Putin’in Basın Sözcüsü Peskov:..
    13. Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları..
    14. 'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    15. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    16. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    17. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    18. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    19. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    20. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    21. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    22. İspanyol aşırı sağına karşı..
    23. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    24. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    25. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    26. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    27. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    28. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    29. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    30. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'