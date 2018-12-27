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Putin'in altın tuvaletli uçan kalesi ilk kez görüntülendi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in altın tuvaletli 'Uçan Kremlin' denilen lüks uçağı ilk kez görüntülendi.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:19
Putin'in altın tuvaletli uçan kalesi ilk kez görüntülendi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki ‘Uçan Kremlin’ denilen lüks uçağının içi görüntülendi.

Arslan Kaipkulov adlı 15 yaşındaki Rus gencin hayalini gerçekleştirmek için Ilyushin Il-96-300 uçağa girmesine izin verildi.

Putin tarafından bir kamera hediye edilen hasta genç, Rus liderin izin vermesi sayesinde lüks uçağın içinde gezinti gerçekleştirdi.

Uçaklara meraklı olan Kaipkulov sayesinde Putin’in altın kaplama tuvaletli ve çift kişilik yatak içeren uçağının içi basına yansıdı.

Ancak Rus gence uçağın gizli bölümleri gösterilmedi.

Rusya'da asgari ücret

Asgari ücret düzeyi en az ülkeler arasında bulunan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asgari ücret zam kararı resmen yürürlüğe girmişti. Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'da asgari ücret 9 bin 489 rubleden 11 bin 280 rubleye çıkarılmıştı.


Rus halkının asgari ücret tutarı geçtiğimiz yıl Türk lirasına göre 760 TL civarındayken gelen zam ile 870 TL civarına çıkmış oldu. 1 ekmeğin 32 ruble, 1 litre benzinin fiyatının 45 ruble olduğu Rusya'da Putin'in zammı yine halkı ve işçi sendikalarını mutlu etmedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:19
  1. Vladimir Putin
  2. putin'in uçağı
  3. putin'in altın tuvaletli uçağı

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