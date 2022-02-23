Putin'in 6 yıl önceki videosu olay oldu!

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ile Luhansk'ı resmi olarak tanıması ve askerleri bu bölgelere göndermesi, iki ülkeyi savaş durumuna getirirken tüm dünyayı da ayağa kaldırdı. ABD, Almanya, İngiltere yaptırım kararlarını peş peşe duyurdu. Dünya gelişmeleri korku ile takip ederken, Putin'in 6 yıl önce çekilen videosu ise yeniden gündem oldu. Küçük bir çocuğa Rusya'nın sınırlarını soran ve istediği cevabı alamayan Putin, "Rusya'nın sınırları yoktur." diye bir karşılık veriyor.

Endişeli bekleyiş sürerken Putin'in yıllar önce çekilen bir videosu yeniden gündem oldu. Videoda bir çocuğa "Rusya'nın sınırı nerede bitiyor?" diye soran Putin, aldığı "Bering Boğazı ile ABD'ye kadar uzanıyor." cevabını alıyor. Ancak aldığı cevabı beğenmeyen Putin bunun üzerine dikkat çeken bir şekilde, çocuğa ve salondaki misafirlere dönerek "Rusya'nın sınırı yoktur." ifadelerini kullanıyor.

Ukrayna kararını duyurmuştu

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıklamıştı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi.



Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak. Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.