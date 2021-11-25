  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'i sarsacak Wagner kararı! Oy çokluğuyla kabul edildi
Dünya

Putin'i sarsacak Wagner kararı! Oy çokluğuyla kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde skandallara imza atan Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner'e yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 20:37:00 -
Putin'i sarsacak Wagner kararı! Oy çokluğuyla kabul edildi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner unsurlarıyla ilgili oturum düzenledi.

Oturumda vekiller, söz konusu grubun Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde işkence, tecavüz, öldürme ve zorla kaybettirme gibi pek çok suç işlediği, hukuken var olmayan bu şirketin hiçbir mensubunun yargılanamadığı ve Rusya'nın vekil gücü niteliğindeki bir suç örgütü olduğu yönündeki bulgularını dile getirdi.

Oturumun ardından Wagner Gruba yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısı için yapılan oylamada 585 vekil "evet" oyu kullandı. Böylece karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.

AP'den oylama sonucuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Milletvekilleri, Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu ve ilgili özel askeri birimler tarafından çeşitli çatışma bölgelerinde işlenen iğrenç suçları en güçlü şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

AP'nin kararları üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 15 Kasım'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Wagner'e karşı yaptırımlar için yasal çerçeve kararlaştırmaya yönelik teknik çalışmalar olduğunu, bunlar sonuçlandığında AB'nin yaptırım rejimi çerçevesinde bir karar verileceğini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüksek fiyatın sebebi buymuş: Ayçiçek yağı üzerinden yapılan büyük fırsatçılık!
Ekonomi

Yüksek fiyatın sebebi buymuş: Ayçiçek yağı üzerinden yapılan büyük fırsatçılık!

Üretimin artmasına rağmen Ayçiçek yağı fiyatlarının neden yüksek olduğu tartışma konusuydu. Ayçiçek üretiminde rekolte geçen yıla göre arttı..
'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz
Ekonomi

'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, döviz artışları sonrası yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı...
Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı
Ekonomi

Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı

Dolar/TL kurunda son günlerde yaşanan dalgalanmaya ilişkin ekonomist İslam Memiş'ten çarpıcı uyarılar geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay