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Dünya Putin'i kızdıracak sözler! Twitter'dan paylaştı
Dünya

Putin'i kızdıracak sözler! Twitter'dan paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna, asla Rusya için bir zafer olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 17:46:00 -
Putin'i kızdıracak sözler! Twitter'dan paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna, asla Rusya için bir zafer olmayacak." dedi.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Biden, "Bir imparatorluğu yeniden inşa etmeyi kafaya takan bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini asla yok edemez." ifadelerini kullandı. Vahşetin özgür iradeyi ezemeyeceğini kaydeden Biden, "Ukrayna, asla Rusya için bir zafer olmayacak. Asla." dedi.

Savaşın birinci yılında Ukrayna'nın hala bağımsız ve özgür olduğuna işaret eden Biden, Herson'dan Harkiv'e Ukraynalıların topraklarını geri aldığını belirtti.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Geçen yıl Rusya'nın elinde tuttuğu toprakların yarısından fazlasında Ukrayna bayrağı bir kez daha gururla dalgalanıyor." dedi.

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