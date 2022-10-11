  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binlerce kişi peşine düşecek! Evliya Çelebi'nin önerdiği tarif şimdi çare oluyor

Bakan Fatih Dönmez bizzat açıkladı! Avrupa ülkeleri Türkiye'nin kapısında

Erdoğan'dan flaş Putin kararı! Az önce bütün dünyaya duyuruldu

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek veren çıkış! Atina yalan söylüyor

Böylesini daha önce hiç görmediniz! Gelin ve damadın aklını alan şaka

Tayyip Erdoğan'la ilgili skandal talimat veren o savcıyla ilgili şoke eden ayrıntı! Görüyor musunuz siz şu işi?

Rusya'dan olay açıklama! Dansözler bile böyle kıvıramaz

Anayasa teklifi orada Kılıçdaroğlu nerede? Ahmet Davutoğlu adresi karıştırdı

Başkan Erdoğan açılışı yaptı: 50 dakikadan 5 dakikaya inecek

Asgari ücretle ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak
Dünya Putin'i kızdıracak iddia! Ukrayna'ya teslim edildi
Dünya

Putin'i kızdıracak iddia! Ukrayna'ya teslim edildi

Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağını duyurduğu Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkini Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 18:53:00 -
Putin'i kızdıracak iddia! Ukrayna'ya teslim edildi

Der Spiegel dergisinin haberinde, Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin teslimatının bugün Polonya-Ukrayna sınırı yakınında gerçekleştiği aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, dün yaptığı açıklamada en son teknolojiyle üretilmiş Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkinin gelecek günlerde Ukrayna'daki insanları etkili korumak için hazır olacağını belirtmişti.

Savunma Bakanlığı da Iris-T SLM'nin yeni geliştirilmiş son teknolojiye sahip bir hava savunma sistemi olduğu ve Almanya'nın Ukrayna'ya toplam 4 Iris-T SLM sistemini sağlayacağı bilgisini paylaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23