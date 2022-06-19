Putin'i çıldırtacak liste! İşte ABD tarafından Ukrayna'ya verilen silahlar

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı üzerine patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, aradan geçen yaklaşık 4 aydır hızını kesmeden devam ediyor. Başta ABD, İngiltere ve Polonya olmak üzere birçok NATO üyesi ve Rusya karşıtı ülke, Ukrayna’ya askeri yardımda bulunuyor.

Pentagon, şu ana kadar Ukrayna’ya sevk edilen askeri ekipmanların listesini paylaştı. Listede, özellikle güdümllü/güdümsüz tanksavar ve topçu mühimmatlarının sayısı dikkat çekiyor.

Topçu sistemleri

ABD tarafından şu ana kadar Ukrayna’ya; 126 adet 155mm’lik Obüs, 260.000 155mm’lik Obüs Mühimmatı, 155mm’lik Obüslerin mobilize edilmesi amacıyla 100’den fazla Taktik Araç ile HIMARS Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi ve mühimmatı sevk edildi.

Kamikaze İHA’lar

AeroVironment şirketi tarafından geliştirilen Switchblade 300/600 tipi Kamikaze İHA’lar da Ukrayna Ordusu tarafından aktif olarak kullanılıyor. ABD, Ukrayna’ya 700 adet Switchblade göndermeyi taahhüt etti. Şu ana kadar kaç İHA’nın gönderildiği bilinmese de taahhüt edilen sayıya ulaşıldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna için geliştirilen Phoenix Ghost Kamikaze İHA’dan da 121 adet Ukrayna’ya gönderilecek. Bu İHA’ların da önemli bir kısmının teslim edildiği tahmin ediliyor.

Askeri araçlar

ABD tarafından Ukrayna’ya, 200 adet M113 tipi zırhlı araç sevk edilecek. Ayrıca NATO üyesi diğer ülkeler de Ukrayna’ya M113 sevkiyatında bulundu. Buna ilaveten ABD, 20 adet kurtarma aracını da Ukrayna’ya sevk etti.

Hava araçları ve radarlar

Ukrayna’ya ABD tarafından 20 adet Mi-17 Genel Maksat Helikopteri sevk edilecek. Bu helikopterlerin çoğunun, Taliban öncesi dönemde Afganistan’a sevk edilmesi planlanmıştı.

Öte yandan ABD, Ukraynalı topçu birliklerin gözü kulağı niteliğindeki AN/TPQ-36 Silah Tespit Radarları’ndan da 22 adet sevk etti. Bu radarlar, Rus topçu birliklerinin yerinin tespiti ve erken uyarı görevlerinde aktif rol oynuyorlar. Pentagon tarafından Ukrayna’ya, AN/TPQ-36’lara ilaveten 4 adet de havan tespit radarı sevk edildi.

Yine ABD, 4 adet AN/MPQ-64 Sentinel Hava Savunma Radarı’nı Ukrayna’ya sevk etti.

Hava savunma ve tanksavar füzeleri

Ukrayna Ordusu, savaşta hava savunma füzelerini ve tanksavar mühimmatlarını aktif olarak kullanıyor. Pek çok araştırmacı, Ukrayna tarafından Rus işgaline bu denli karşı koyulmasında, bu güdümlü/güdümsüz mühimmatların oldukça etkili olduğunu savunuyor.

Batı ülkeleri tarafından Ukrayna’ya; Javelin, NLAW, AT-4, Panzerfaust 3, M141 SMAW-D, M72 ECLAW/LAW, Carl-Gustav, MILAN 2, APILAS ve Alcotán-100 gibi birçok anti-tank silahı sevk edilmiştir.

Sadece ABD ise Ukrayna’ya 6500 adet Javelin Anti-Tank Güdümlü Füze sevk etmiştir. Ayrıca yine 1000 adetten fazla Stinger Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS) ile 20.000 adetten fazla NLAW vb. tanksavar mühimmatı, Ukrayna’ya sevk edildi.

Silahlar ve mühimmatlar

Pentagon, Ukrayna’ya 7.000′den fazla çeşitli hafif silah ve 50 milyon fişek transfer etti. ABD tarafından ayrıca 1 milyondan fazla el bombası, havan ve top mermisi sevk edildi.

Kişisel koruyucu ekipman

Pentagon tarafından açıklanan verilere göre; ABD, şimdiye kadar Ukrayna kuvvetlerine 75.000′den fazla balistik yelek ve kask seti gönderdi. Buna ek olarak ABD, Ukrayna birliklerine binlerce gece görüş cihazı, termal görüntüleme sistemi ve diğer askeri optik sistemleri de gönderdi. Ukrayna, Türkiye’den de çok sayıda kişisel koruyucu ekipman tedarik etti.

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