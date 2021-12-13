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Dünya Putin'i açık açık uyardı: Hata olur
Dünya

Putin'i açık açık uyardı: Hata olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın olası işgalinin stratejik bir hata olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 20:12:00 -
Putin'i açık açık uyardı: Hata olur

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Johnson, görüşmede, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılması konusunda İngiltere'nin "derin endişesini" dile getirerek, gerilimi azaltmak ve kalıcı çözümler bulmak için diplomatik kanallar üzerinden çalışmanın önemini vurguladı.

İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığının altını çizen Johnson, istikrarı bozucu herhangi bir eylemin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İngiliz Başbakan ayrıca, uluslararası ve bölgesel güvenlik konularında diyaloğun önemine dikkat çekti.

Liderler, tüm tarafların Minsk Protokolü şartlarına saygı duymasının zorunlu olduğu konusunda mutabık kaldı.

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