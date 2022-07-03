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Dünya Putin'e saç-baş yoldurtacak gelişme! Resmen deliye dönecek
Dünya

Putin'e saç-baş yoldurtacak gelişme! Resmen deliye dönecek

Rusya’nın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Çok sayıda patlamanın meydana geldiği olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 11:43:00 -
Putin'e saç-baş yoldurtacak gelişme! Resmen deliye dönecek

Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en az 11 apartman ile 39 evin zarar gördüğünü ve bunlardan 5’inin tamamen yıkıldığını söyledi.

En az 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivil yerleşim alanında yaşanan patlamalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını belirten Gladkov, "Yaralılardan 2'si hastanede tedavi görüyor. Aralarından biri 10 yaşında çocuk. Doktorlar gerekli tüm müdahaleleri uyguluyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da söyleyen Gladkov, "Muhtemelen hava savunma sistemleri çalıştı" açıklamasında bulundu.

 

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Yorumlar

Kadayıfçı Rıfkı

Moskovayı vurun ve gemileri vurun diyoruz, gidip moskov adlı gemiyi vuruyorsunuz. Anlama kıtlığı mı var sizde olum. Hem moskovayı vurun hem de karadenizdeki bütün gemileri. Bırakın korkaklığı, kırarım kafanızı.
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